Suruç'un ismi terörle değil sporla anılmaya başlandı - Son Dakika
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Spor

Suruç'un ismi terörle değil sporla anılmaya başlandı

Sınır ilçesindeki hızlı değişim spora da yansıyor. Daha önce ismi anıldığında akla ilk terör olayları gelen Suruç ilçesi, kayyumların döneminde spor ve sanatla anılmaya başlandı. İlçede yapılan son hizmetlerle birlikte hem gençler hem de aileler gönül rahatlığıyla düzenlenen etkinliklere katılıyor. Suruç'un sosyal ve kültürel yapısını bozmadan yeni alanlar oluşturuldu. Suruç denilince artık huzur, kültür, spor, sanat şehri geliyor.

14.03.2024 19:12  Güncelleme: 20:05
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- Suruç'un ismi terörle değil sporla anılmaya başlandı

Sınır ilçesindeki hızlı değişim spora da yansıyor

ŞANLIURFA - Daha önce ismi anıldığında akla ilk terör olayları gelen Suruç ilçesi, kayyumların döneminde spor ve sanatla anılmaya başlandı. İlçede yapılan son hizmetlerle birlikte hem gençler hem de aileler gönül rahatlığıyla düzenlenen etkinliklere katılıyor.

Daha önce ismi sık sık terör olaylarıyla anılan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi, kayyumlarla büyük değişim yaşadı. Kaymakamlıkla birlikte belediye yönetimini de eline alan kayyumlar, ilçenin sorunlarını büyük oranda çözdü. Yol, su, altyapı, üst yapı gibi birçok sorunu ortadan kaldıran kayyumlar, pek çok sosyal aktiviteye de imza attı. Yeni spor kollarının gelişmesi için alanlar oluşturulurken, vatandaşlar için de sosyal hayat geliştirildi. Birçok gençlik merkezi, park, oyun alanı, kafe açılan Suruç'ta çeşitli konserler ile fuarlar da gerçekleştirildi. İlçede ilk defa 2023 yılında bir kitap fuarı açıldı. Geçen yıl düzenlenen festivallerle de birçok ünlü sanatçı halkla buluşarak konserler verdi. Konser ve fuarlara on binlerce vatandaş katıldı. En son geçen hafta Muay Thai Bölge Şampiyonası'nın düzenlediği ilçede bu yaz ise Hokey Türkiye Şampiyonası'nın düzenlenmesi planlanıyor.

"Önceliğimiz gençlerimizin dağa gitmesini engellemek"

İlçede yaşanan büyük değişime değinen Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, Suruç isminin artık terörle değil spor ile sosyal etkinliklerle anıldığını belirtti. İlçede terörün tamamen bittiğini söyleyen Güneş, "Tabi bizim burada önceliğimiz spor. Çünkü bizim temel hedefimiz gençlerimizin dağa gitmesini engellemek. Bunu da büyük oranda başardık. Sporun her dalında faaliyet yürütmeye çalışıyoruz. Hem belediye olarak hem kaymakamlık olarak hem de diğer ilgili kamu kurumları olarak sporu ve sporcuyu, özellikle de gençlerimizi spor faaliyetleri alanında ciddi bir şekilde destekliyoruz. Tabii burada temel hedefimiz şu; gençlerimiz artık sporla, sanatla, bilimle ve eğitimle ilgilensinler. Artık biz buranın terörle anılmasını, gençlerimizin terörize edilmesini, gençlerimiz üzerinden terör faaliyetlerinin yürütülmesini engellemek istiyoruz. Bunu da yüzde 100 başarmış durumdayız diyebilirim. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Biz de hem belediye olarak, hem kaymakamlık olarak gençlerimizin bu faaliyetlerinin artırılmasıyla ilgili çok ciddi yatırımlar yaptık. Tabi Cumhurbaşkanımızın ve bakanlıklarımızın çok büyük katkıları ve destekleriyle bunu başarıyoruz. Şu an Türkiye'de belki de şampiyonaya uygun olan 10 sahadan biri olan çim hokey sahasını bitirdik. Allah nasip ederse haziran ayında da Türkiye Şampiyonası burada yapılacak. Öte yandan bir tane gençlik merkezimiz vardı, şu an sayısını ikiye çıkardık. Aligör diye bahsedilen 11 Nisan Mahallesi'nde bir tane gençlik merkezini daha yaptık yüzde 85-90 seviyesinde. Allah nasip ederse mayıs - haziran ayı gibi onu da hizmete açmış olacağız. Öte yandan futbol takımlarımızla ilgili, gençlerimizin oraya gitmelerini sağlamak için çok ciddi bir çaba içerisindeyiz. Bütün spor faaliyetlerini biz belediye olarak destekliyoruz. Hem nakdi hem ayni olarak her türlü desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Suruç denince akla huzur, kültür, spor, sanat şehri geliyor"

Suruç'un sosyal ve kültürel yapısını bozmadan yeni alanlar oluşturduklarını vurgulayan Güneş, "Burada artık şöyle bir gerçek var, Suruç denilince akla spor gelir, hokey geliyor, muay thai ya da diğer faaliyetler geliyor. Okullarımızda bununla ilgili öğretmenlerimiz ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz çok yoğun bir tarama yapıyor, yetenekli öğrencilerimizin, çocuklarımızın bulunması ve bunların spora kazandırılmasıyla ilgili. Artık bu işin içine STK'larımızı da dahil ettik. Bizim şu an İngiltere'ye bile giden sporcumuz oldu. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Tabii bunu yaparken de buranın sosyal dokusunu da bozmadan, buranın kültürüne, buranın ruhuna uygun hareket etmeye çalışıyoruz. Çok şükür vatandaş da bu konuda bizi destekliyor. Tabii sadece spor faaliyetlerini yürütmek olmaz, sosyal alanları da artırmak lazım. Bu konuda da çok ciddi yatırımlarımız oldu. Onlar da bizim gençlerimizin daha aktif, hayatın içerisinde olan ve zamanlarını verimli kullanan, zararlı yapılara, gruplara, oluşumlara bulaşmadan, böyle huzurlu bir şekilde, huzurlu bir şehirde yaşamalarını temin etmek bizim temel hedefimiz. İnşallah bunu başaracağız. Suruç denince sınırın sıfır noktası ilçe olarak anılıyoruz. Sınırın sıfır noktasında ilk kez 2023 yılında kitap fuarı yaptık. Bu çok ciddiydi. Türkiye genelinden büyük yazarlarımızı, önemli yazarlarımızı getirdik, 8 gün bir faaliyet yaptık. Öte yandan Suruç Atı ve Narı Festivalini yaptık. Üç gün süren festivale 65 bine yakın insan katıldı. Bu çok büyük bir sinerji oluşturdu hem gençlerimizde hem ilçemizde. Şu algı oluştu; Suruç denince artık huzur var, güvenlik var. Herkes gönül rahatlığıyla istediği saatte dışarıda gezebiliyor ya da istediği faaliyete gidebiliyor, faaliyeti yapabiliyor. Bu büyük bir başarı bizim için. Temel hedefimiz bir bütün olarak hem spor, hem sanat, hem kültür, hem eğitim, hem sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, hem de üst yapısı ve alt yapısıyla müreffeh bir ilçeyi artık Suruç'ta görmek istiyoruz. Bununla ilgili çok ciddi adımlar attık ve önemli başarılar elde ettik. Artık Suruç denildiğinde bizim, sizlerin ve bütün vatandaşlarımızın aklına huzur şehri, kültür şehri, sanat şehri ve spor şehri gelsin istiyoruz. Bizim bütün gayemiz bu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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