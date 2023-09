Survivor 2024 All Star'ın 6. yarışmacısı Damla Can oldu

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu ve Sercan Yıldırım'dan sonra 6. yarışmacısı da Damla Can olarak açıklandı.

"YARIŞMANIN FAVORİLERİNDEN OLACAĞINA ŞÜPHEM YOK"

Instagram hesabından Damla Can ile bir fotoğrafını paylaşan Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'te Damla da bizimle olacak. Performansını her zaman takdir ettiğim Damla'nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok. Başarılar Damla" ifadelerini kullandı.

2 KEZ MÜCADELE ETMİŞTİ

Damla Can daha önce 2017 ve 2019 yıllarında Survivor'da mücadele etmişti. Sevilen yarışmacı, Survivor'dan sonra da TV8 ekranlarında Survivor Panoroma programında yorumculuk yapmıştı.