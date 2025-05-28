Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti - Son Dakika
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Spor

Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti

Survivor\'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti
28.05.2025 08:32
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Survivor 2025'te final yaklaştıkça mücadele sertleşiyor, adada kalmak her zamankinden daha zor hale geliyor. 27 Mayıs akşamı yayınlanan bölümde, Aycan Yanaç, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz ve Sema Aydemir'in yer aldığı kıran kırana düellolar nefesleri kesti. Zorlu parkurda sonuna kadar direnen Sema Aydemir, duygusal bir veda ile Survivor'a elveda dedi.

Survivor 2025 tüm heyecanıyla finale doğru ilerlerken, 27 Mayıs akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen kritik bir bölüm geride kaldı. Kırmızı alarm seviyesindeki rekabet, adada dört güçlü yarışmacının kaderini belirledi. Aycan Yanaç, Sema Aydemir, Adem Kılıçcı ve Hikmet Tuğsuz'un eleme potasına girmesiyle yarışmada adeta fırtına koptu.

ELEME POTASINDA DÖRT GÜÇLÜ İSİM

Gecenin en çarpıcı gelişmelerinden biri, yarışmanın en iddialı isimlerinin aynı anda eleme adayı olmasıydı. Eleme sıralaması şöyle gerçekleşti: İlk aday Aycan Yanaç olurken, onu Sema Aydemir, Adem Kılıçcı ve son olarak Hikmet Tuğsuz takip etti. Bu dörtlü, sadece rakiplerine karşı değil, aynı zamanda stres, yorgunluk ve zamanla da yarıştı.

Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti

DÜELLOLARDA HEYECAN ZİRVE YAPTI

Survivor tarihinde eşine az rastlanır bu gecede ilk düello Aycan ile Adem arasında yaşandı. Tecrübeli yarışmacı Adem Kılıçcı, kıyasıya geçen mücadelede galip gelerek yarışmadaki yerini korumayı başardı. İkinci eşleşmede ise Hikmet Tuğsuz, Sema Aydemir karşısında üstün performans sergileyerek turu geçen taraf oldu.

Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti

SEMA AYDEMİR ADAYA VEDA ETTİ

Final düellosunda bu kez Aycan ve Sema karşı karşıya geldi. Takım arkadaşlarının nefeslerini tutarak izlediği bu mücadele, büyük bir drama sahne oldu. Son sayıyı alan Aycan, adada kalmayı başaran isim olurken, Sema Aydemir Survivor 2025'e veda eden yarışmacı oldu.

Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti

Hikmet Tuğsuz, Sema Aydemir, Aycan Yanaç, Televizyon, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti - Son Dakika

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