Susoho, Beşiktaş maçının hakkının belki de beraberlik olduğunu ama olmadığını söyledi

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürdü. Geride kalan Beşiktaş maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan yeşil-siyahlı ekibin İspanyol futbolcusu Mahamadou Susoho, "Beşiktaş maçının hakkı beraberlikti ama olmadı" dedi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Körfez Brunga Tesisleri'nde Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan antrenmanda sakatlığı bulunan Matej Maglica takımdan ayrı bireysel çalışırken, Bruno Petkovic ise idmanda yer almadı. Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan yeşil-siyahlıların İspanyol futbolcusu Mahamadou Susoho, geride kalan Beşiktaş karşılaşması, bireysel performansı ve hafta sonu oynanacak Göztepe maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Maçın hakkı belki de beraberlikti"

Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendiren Susoho, "Takım olarak bence çok iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim. Hele ki ikinci yarıda ilk yarıdan çok daha iyiydik. Bunu da söylemek isterim. Elbette maçın hakkı belki de beraberlikti ama olmadı maalesef" dedi.

Karşılaşmadaki bireysel performansı ve direkten dönen şutuna ilişkin de konuşan Susoho, "Şanssız bir günüm olmuş olabilir ama devam edeceğim. Elbette o anı yakalayacağım ve bir şekilde içeri girecektir" ifadelerini kullandı.

"Hocanın bana olan güveninden kaynaklı"

Günden güne yükselen form grafiğini teknik direktörünün kendisine duyduğu güvene bağlayan Susoho, "Hocadan gelen güvenden kaynaklı. Onun bana olan güveninden kaynaklı olduğunu söylemek istiyorum. Günden güne de gelişiyor ve devam ediyor. Aynı şekilde iyi bir arkadaşlığımız var. Bu yalnızca tek başıma yaptığım bir şey değil, takım arkadaşlarımızla olan ilişki ve birbirimize olan güvenden de kaynaklı" diye konuştu.

Göztepe karşılaşmasının önemine de değinen Susoho, "Bu maç da tabii ki bizim için çok önemli bir maç. 3 puan almayı hedefliyoruz. Taraftarlarımızın da yüzünü güldürmek istiyoruz" dedi.