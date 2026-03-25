Susoho İyileşti, Takımına Katılıyor

Kocaelisporlu orta saha oyuncusu Mahamadou Susoho, Başakşehir maçı hazırlıkları öncesi yaptığı açıklamada, "Sakatlığım beklediğimden uzun sürdü, şükürler olsun iyiyim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kocaelispor, Kocaeli Stadyumu'nda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Körfez ekibi mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken, antrenman öncesinde Mahamadou Susoho basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sakatlığının beklediğinden uzun geçtiğini ifade eden Susoho, "Çok iyi olduğumu söyleyebilirim. Daha doğrusu daha iyi olduğumu söyleyebilirim, fizyoterapistlerle beraber çalışmalarıma da devam ediyorum. Beklediğimden biraz daha uzun bir sakatlık oldu ama elhamdülillah şükürler olsun ki iyi. Burada çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çok iyi karşılandım takım arkadaşlarım ve buradaki herkes tarafından. Birbirimiz için mücadele ediyoruz, güzel bir aile ortamı var. Fiziksel olarak yoğun bir lig olduğunu söyleyebilirim. Burada da iyi bir şekilde performans sergilemek için fiziksel olarak iyi durumda olmak gerekiyor. Evet ilk maçım sizin de dediğiniz gibi Fenerbahçe'ye karşıydı. Burada harika muhteşem bir taraftar gördüm çok güzel bir atmosfer vardı" diye konuştu. - KOCAELİ