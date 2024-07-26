Süt satarak oğlunu milli sporcu yapan anne, Paris Olimpiyatları'ndan umutlu - Son Dakika
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Spor

Süt satarak oğlunu milli sporcu yapan anne, Paris Olimpiyatları'ndan umutlu

Samsunlu milli atlet Necati Er, 2024 Paris Olimpiyatları'nda üç adım atlama branşında Türkiye'yi temsil edecek. Anne Kıymet Er, geçmişte babasının izin vermemesi nedeniyle oğlunu gizlice spora gönderdiğini ve süt satarak harçlığını karşıladığını söyledi. Necati Er'in başarılarıyla gururlanan anne ve babası, olimpiyatlarda Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

26.07.2024 00:27
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- Süt satarak oğlunu milli sporcu yapan anne, Paris Olimpiyatları'ndan umutlu

SAMSUN - 2024 Paris Olimpiyatları'nda üç adım atlama branşında Türkiye'yi temsil edecek Samsunlu Necati Er'in ailesi, çocuklarına güveniyor. Anne Kıymet Er, "Geçmişte babası izin vermemesinden dolayı spora gizli gönderdim. Süt satarak harçlığını verdim. Olimpiyatlarda başarılı olmasını istiyoruz" dedi.

Dünyanın önemli spor organizasyonların biri olan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na üç adım atlama branşında yarışacak Samsunlu milli atlet Necati Er'in hikayesi hem takdir topluyor hem duygulandırıyor. Beden eğitimi öğretmeninin keşfetmesi sonucunda küçük yaşta spora başlayan Er, çeşitli zorluklarla mücadele etti. Atletizme başladığı zamanlarda babası Yalçın Er (51), ulaşım ve diğer masraflardan dolayı Necati Er'in antrenmanlara gitmesine izin veremedi. Oğluna güvenen Anne Kıymet Er ise süt ve yumurta satarak oğlunun spora gönderdi. Çeşitli yarışmalarda şampiyonluklar yaşayan, Avrupa şampiyonu ve Türkiye dereceleri elde ederek anne ve babasını gururlandıran Er, olimpiyatlarda Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Kıymet Er: "Süt satıyordum kazandıklarımı ona veriyordum"

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan anne Kıymet Er, çok gururlu olduğunu belirterek, "Güzel duygular hissediyoruz. Başarılı olmasını istiyoruz. Spora başladı, Babası göndermiyordu. Ben de gizli gizli yolladım. Sonrasında başarılar kazandı. Babası da destek olmaya başladı. Türkiye'de birinci, Avrupa'da birinci oldu. Maddiyatını bir şekilde karşıladım. Süt satıyordum, kazandıklarımı ona veriyordum. Babasının çalıştığı da servis parasına gidiyordu. Aydan aya 3 tane çocuk okutması zordu" diye konuştu.

Baba Yalçın Er ise, "İkinci olimpiyatına gitti. İlk olimpiyatında 6. oldu. İnşallah bunda derece alır. Geçmişte kimse atletizmin ne olduğunu bilmiyordu. Öğretmenliğini de aldı daha iyi oldu. Ümitliyim, en az bir üçüncülük bekliyorum. 1 yıldır oğlumu göremiyorum. Çok çalışıyor" şeklinde konuştu.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek Necati Er ise ilk olarak hedefinin finallere kalmak olduğunu ve daha sonra olimpiyatlarda madalya kazanmak istediğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süt satarak oğlunu milli sporcu yapan anne, Paris Olimpiyatları'ndan umutlu - Son Dakika

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