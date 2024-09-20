Sütlü: Trabzonspor'a Saygıyla Oynadık - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sütlü: Trabzonspor'a Saygıyla Oynadık

Kayserispor Teknik Sorumlusu Sütlü, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.

20.09.2024 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Serhat Sütlü: " Trabzonspor'a saygı duyarak oynadık"

TRABZON - Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, Trabzonspor'a saygı duyarak oynadıklarını belirterek, önlerindeki Göztepe maçına hazırlanacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Kayserispor, deplasmanda Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü, "Oyunu oynamaya çalışan bir Kayserispor izlettireceğimizi beyan etmiştik. Topa sahip olan hücumsal olarak oyunun her anında içinde bulunan Kayserispor, oyuncularımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Transfer yasağı olan bir takımın ve eksik oyuncularımızla buraya geldik. Haftaya Pazartesi Göztepe maçı var. Oyunun uzamasıyla yediğimiz ikinci gol var. Trabzonspor'a saygı duyarak oynadık. Burak Yılmaz'ın burada çok güzel anıları var. Bu şehre ve kulübe olan sevgisi bizim burada çok daha iyi oyun oynamamız için bir etkendi. Burak hocanın hırslı karekteristik yapısıyla iyi bir takım oluşturma yoluna gidiyoruz. Umarım futbol severlerin hepsi keyif almıştır" ifadelerini kullandı.

Müsabakanın uzatma bölümüyle ilgili olarak ise Sütlü, "Bizim ekip arkadaşlarımızın tuttuğu süre 6 dakika 42 saniye. Bizim ekip her durduğunda saniye tutuyor. Biz Türk hakemleri için hiç bir zaman laf söylemeyeceğiz, her zaman arkalarında duracağız. Bizim için maç bitti. Önümüzdeki Göztepe maçına hazırlanacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayserispor, Trabzonspor, Trabzon, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sütlü: Trabzonspor'a Saygıyla Oynadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vurdu Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
18:17 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
10:14 Tayland’da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı Tayland'da 64 yaşındaki kadın, mutfakta bulaşık yıkadığı sırada 4 metrelik pitonun saldırısına uğradı
10:10 Türkiye’de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı 78 artış gösterdi Türkiye'de son bir yılda alışverişlerde kart kullanım oranı % 78 artış gösterdi
10:07 Yeni ev bile arıyorlar Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor Yeni ev bile arıyorlar! Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor
10:00 Heyecan devam ediyor İşte Şampiyonlar Ligi’nde günün menüsü Heyecan devam ediyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün menüsü
10:00 Hindistan’da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü Hindistan'da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü
09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:47 Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi’nes galibiyetle başladı Nuri Şahin Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nes galibiyetle başladı
09:46 Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza Fahiş fiyatla kitap satan 400 okula ceza!
09:37 MOSSAD, Hizbullah’ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi MOSSAD, Hizbullah'ın çağrı cihazlarına bomba yerleştirebilir mi?
09:34 O firmalara ceza yağdı O firmalara ceza yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 02:35:37. #1.11#
SON DAKİKA: Sütlü: Trabzonspor'a Saygıyla Oynadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement