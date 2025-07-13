İstanbul'da düzenlenen 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyona, final ve sıralama maçlarıyla tamamlandı.
Final maçında İtalya, Macaristan'ı 20-12 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Macaristan'ın gümüş madalyada kaldığı şampiyonanın üçüncülük maçında Karadağ, Hırvatistan'ı 12-7 yendi.
Ev sahibi Türkiye ise yedincilik maçında Sırbistan'a 21-12 yenilerek sekizinci oldu.
Son Dakika › Spor › Sutopu Avrupa Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?