Sutopuna 1,5 yıl önce başladı, milli takıma yükselmeyi başardı - Son Dakika
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Sutopuna 1,5 yıl önce başladı, milli takıma yükselmeyi başardı

13.10.2022 11:05

Hatay'da 1,5 yıl önce başladığı sutopunda milli takıma seçilen 16 yaşındaki Sevgi Yapar, ay-yıldızlı formayı uzun süre giymeyi hedefliyor.

Hatay'da 1,5 yıl önce başladığı sutopunda milli takıma seçilen 16 yaşındaki Sevgi Yapar, ay-yıldızlı formayı uzun süre giymeyi hedefliyor.

Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencisi Sevgi Yapar, 7 yıl önce ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başladı. Daha sonra sutopu branşına yönelen Yapar, 1,5 yıl önce Sutopu 1. Lig ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübüne transfer oldu.

Profesyonel olarak başladığı sutopunda kendisini kısa sürede geliştiren Yapar, gösterdiği performansla milli takım kampına davet edildi. Yaz ayında katıldığı 7 milli takım kampında başarı göstererek milli formayı giyen Sevgi Yapar, son olarak Yunanistan'da düzenlenen 16 Yaş Altı Dünya Kadınlar Sutopu Şampiyonası'nda yer aldı.

Yapar: "Hedefim, yurt dışında iyi bir takımda oynamak"

Milli sporcu Sevgi Yapar, AA muhabirine, küçük yaşlarda yüzme ile başladığı kariyerini sutopunda devam ettirdiğini söyledi.

Sutopunda kısa süre içerisinde ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşadığını anlatan Yapar, kendisini daha da geliştirip, iyi yerlere gelmek için her gün antrenmanlarına devam ettiğini belirtti.

Hedeflerine ulaşmak için kulaç attığını anlatan Sevgi, "Milli takımda istikrarlı şekilde devam etmek istiyorum. Bundan sonraki hedefim, yurt dışında iyi bir takımda oynamak. Bu yaz milli takım olarak Dünya Şampiyonası için Yunanistan'a gittik ve orada 10'a yakın maç yaptık. Orada yaşadıklarım benim için çok güzel bir tecrübeydi." diye konuştu.

Çiçek: "Sporcumuz adına mutlu ve gururluyuz"

Antrenör Ökkeş Türkmen Çiçek, sporcusu Sevgi Yapar'ın haftanın 6 günü antrenman yaptığını söyledi.

Yapar'ın kısa sürede büyük başarı göstererek milli takıma seçildiğini belirten Çiçek, "Kulübümüzde forma giyen oyuncumuz, maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve ardından milli takım serüveni başlamış oldu. 1,5 yıl içerisinde milli takıma kadar yükselmesi çok büyük bir başarıdır. Sporcumuz adına mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Dünya, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sutopuna 1,5 yıl önce başladı, milli takıma yükselmeyi başardı - Son Dakika

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