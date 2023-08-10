Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Barcelona'dan Franck Kessie'yi transfer etti - Son Dakika
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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Barcelona'dan Franck Kessie'yi transfer etti

10.08.2023 09:05

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Barcelona'dan Franck Kessie'yi transfer etti. Al Ahli, Fildişi Sahilli futbolcu için 12.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı futbolcuya yıllık 20 milyon euro maaş verecek.

Suudiler transfer piyasasında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Son olarak Al Ahli, Barcelona'dan Franck Kessie'yi renklerine bağladı.

YILLIK 20 MİLYON EURO KAZANACAK

Suudi Arabistan ekibi, Fildişi Sahilli futbolcu için Barcelona'ya 12.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Al Ahli, 3 yıllık sözleşme imzaladığı futbolcuya ise 20 milyon euro maaş ödeyecek.

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCULARA İMZA ATTIRDILAR

Al Ahli yeni sezon öncesi Roberto Firmino, Edouard Mendy, Allan Saint-Maximin ve Riyad Mahrez gibi dünyaca ünlü futbolcuları da kadrosuna kattı.

Arapların isteyip de alamadığı futbolcu yok! Franck Kessie, Al Ahli'de
Arapların isteyip de alamadığı futbolcu yok! Franck Kessie, Al Ahli'de
Arapların isteyip de alamadığı futbolcu yok! Franck Kessie, Al Ahli'de
YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Barcelona'dan Franck Kessie'yi transfer etti - Son Dakika
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