Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Barcelona'dan Franck Kessie'yi transfer etti

Suudiler transfer piyasasında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Son olarak Al Ahli, Barcelona'dan Franck Kessie'yi renklerine bağladı.
Suudi Arabistan ekibi, Fildişi Sahilli futbolcu için Barcelona'ya 12.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Al Ahli, 3 yıllık sözleşme imzaladığı futbolcuya ise 20 milyon euro maaş ödeyecek.
Al Ahli yeni sezon öncesi Roberto Firmino, Edouard Mendy, Allan Saint-Maximin ve Riyad Mahrez gibi dünyaca ünlü futbolcuları da kadrosuna kattı.
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