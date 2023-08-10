Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Barcelona'dan Franck Kessie'yi transfer etti

Suudiler transfer piyasasında fırtına gibi esmeye devam ediyor. Son olarak Al Ahli, Barcelona'dan Franck Kessie'yi renklerine bağladı.

YILLIK 20 MİLYON EURO KAZANACAK

Suudi Arabistan ekibi, Fildişi Sahilli futbolcu için Barcelona'ya 12.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Al Ahli, 3 yıllık sözleşme imzaladığı futbolcuya ise 20 milyon euro maaş ödeyecek.

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCULARA İMZA ATTIRDILAR

Al Ahli yeni sezon öncesi Roberto Firmino, Edouard Mendy, Allan Saint-Maximin ve Riyad Mahrez gibi dünyaca ünlü futbolcuları da kadrosuna kattı.