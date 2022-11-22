Suudi Arabistan kalecisinin Messi'nin penaltısı öncesi yaptığı hareket dalga konusu oldu

Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda hesabı çok erken açtı. 10. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Messi'nin golünde Suudi Arabistan kalecisi Al Owais'in hareketi olay oldu.

SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU

Arjantin'in tüm umutlarını bağladığı Lionel Messi, 10. dakikada penaltıdan Suudi Arabistan filelerini havalandırdı. Arjantinli yıldızın attığı gol öncesi Suudi Arabistan kalecisi Al Owais'in köşe göstererek sosyal medyada dalga konusu oldu.

KÖŞEYİ GÖSTERDİ, GOLÜ YEDİ

Suudi Arabistan'ın kalecisi Al Owais, Lionel Messi topa vurmadan önce eliyle sağ köşeyi gösterdi. Lionel Messi ise Suudi kalecinin gösterdiği köşeden topu ağlara gönderdi. Yaşanan olay sonrası futbolseverler sosyal medyada Owais için, "Hem köşeyi gösterdi hem golü yedi. Messi'ye köşeyi göstererek hata yaptın" gibi yorumlar yapıldı.