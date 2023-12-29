 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Suudi yetkililerden Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olumsuz cevap - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi yetkililerden Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olumsuz cevap

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı öncesinde Suudi yetkililer, takımların sahaya çıkma isteklerine olumsuz cevap verdi. Türk bayrağının açılacağı ve İstiklal Marşı'nın okunacağı kararının yanı sıra 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ile Atatürk posteri ve tişörtü ile çıkma talebi ise hala çözüme kavuşturulmamış durumda. Fenerbahçe ve Galatasaray yetkilileri ise durumla ilgili görüşmelerini sürdürüyor.

Suudi yetkililerden Galatasaray ve Fenerbahçe\'ye olumsuz cevap
29.12.2023 - 15:46,
Abone Ol

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı öncesinde Suudi yetkililer bazı taleplere olumsuz cevap verdi.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, bu akşam Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak müsabaka öncesinde Suudi yetkililerin aldığı kararlar iki kulübü harekete geçirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) edinilen bilgiye göre karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın okunacağı ve Türk bayrağının açılacağı vurgulandı. Takımların sahaya 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ile Atatürk posteri ve tişörtü ile çıkma isteğinin ise çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray yetkililerinin yaşanan durumla alakalı görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Galatasaray, Süper Kupa, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Suudi yetkililerden Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olumsuz cevap - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:36:36. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi yetkililerden Galatasaray ve Fenerbahçe'ye olumsuz cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement