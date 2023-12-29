Suudi yetkililerden Galatasaray ve Fenerbahçe\'ye olumsuz cevap

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı öncesinde Suudi yetkililer bazı taleplere olumsuz cevap verdi.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, bu akşam Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak müsabaka öncesinde Suudi yetkililerin aldığı kararlar iki kulübü harekete geçirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) edinilen bilgiye göre karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın okunacağı ve Türk bayrağının açılacağı vurgulandı. Takımların sahaya 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ile Atatürk posteri ve tişörtü ile çıkma isteğinin ise çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray yetkililerinin yaşanan durumla alakalı görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.