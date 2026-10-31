Sylla'nın iki golüyle Manisa FK, 1. Lig'de Batman Petrolspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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Sylla'nın iki golüyle Manisa FK, 1. Lig'de Batman Petrolspor'u 2-1 yendi

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, kendi sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 yendi. Sylla 34. ve 63. dakikalarda Manisa FK'nın iki golünü kaydederken, Batman Petrolspor'un tek sayısı 16. dakikada Pedrinho'dan geldi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Emre Kargın, Enes Biroğlu, Demirhan Demir

Manisa FK: Vedat Karakuş, Atakan Çankaya, Herelle, Yasin Güreler, Osman Kaynak (Dk. 79 Ada İbik), Lindseth (Dk. 90+1 Fırat İnal), Toure, Osman Kahraman (Dk. 79 Yunus Emre Dursun), Anziani, Benrahou (Dk. 90+2 Vargas), Sylla

Batman Petrolspor: Muhammed Birkan Tetik, Ömürcan Artan (Dk. 64 Mücahit Albayrak), Macedo, Metehan Mert, Polat Yaldır (Dk. 88 İmeri), Cissokho (Dk. 88 Emirhan Aydoğan), Oğuz Gürbulak (Dk. 77 Gökhan Karadeniz), Biron, Pedrinho, Sousa (Dk.64 Silva), Sami Gökhan Altıparmak

Goller: Dk.16 Pedrinho (Batman Petrolspor) Dk. 34 ve Dk. 63 Sylla (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk.18 Pedrinho (Batman Petrolspor)

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Manisa FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA
Batman PetrolsporTrendyolManisaSporSon Dakika

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