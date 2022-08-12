ALGSPOR bomba transferlere doymuyor - Son Dakika
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ALGSPOR bomba transferlere doymuyor

12.08.2022 11:34
ALGSPOR bomba transferlere doymuyor

T. Kadınlar Süper Liginin başarılı ekibi ve Avrupa'daki tek temsilcisi Gaziantep ALGSPOR, transferde bombaları arka arkaya patlatıyor.

T. Kadınlar Süper Liginin başarılı ekibi ve Avrupa'daki tek temsilcisi Gaziantep ALGSPOR, transferde bombaları arka arkaya patlatıyor.

Sırp kaleci Jovana Petroviç'in ardından yine ses getirecek bir transfere imza atan Gaziantep ALGSPOR Paraguay Milli Takımının orta saha oyuncusu Rosa Mstica Mio Martnez'i transfer etti. Paraguay milli takımında ve Portekiz liginde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Rosa Mino Matrinez, uzun görüşmelerin ardından Gaziantep ALGSPOR ile sözleşme imzaladı. Başta İtalya takımları olmak üzere birçok Avrupa kulübünün de peşinde olduğu Paraguaylı Milli oyuncu Rosa Mino, tercihini sarı-grili takımdan yana kullanırken gerekçe olarak ise kulübün kendisine sunduğu hedef ve projeleri gösterdi.

"Avrupa'da ses getiren bir takım olacağız"

Rosa Mstica Mio Martnez, transferinin çok önemli olduğunun altını çizen Gaziantep ALGSPOR Kulübü Başkanı Ali Gözcü, " Türkiye'de büyük bir kulüp olduğumuzu son şampiyonluğumuzla perçinledik, artık Avrupa'da ses getirmek istiyoruz. Transferlerimizi de bu doğrultuda yaparak Avrupa'da da ses getiren bir takım olacağız. Rosa Mstica Mio Martnez çok önemli ve Avrupa'da yıldız bir oyuncu. Çok önemli kulüpler peşindeydi; ama biz ona hedeflerimizi, projelermizi sunduğumuzda çok heyecanlandı ve bizi tercih etti. Rosa Mino Matrinez'in takımımıza önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz ve kendisine başarılar diliyorum. Taraftarlarımız heyecanla beklemeye devam etsin, yıldız transferlerimiz devam edecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Paraguay, Spor, Son Dakika

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