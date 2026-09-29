Taç antrenörü Gronnemark, Pendikspor\'un Bolu kampında çalışmalara başladı

Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor'un teknik heyetine katılan dünyaca ünlü taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark, bir maçta ortalama 40-50 taç atışı kullanıldığına dikkat çekerek, "Taç atışlarında takım arkadaşlarına opsiyon oluşturmak çok ciddi bir etken. Taçlarda kötüyseniz kaybediyor, iyiyseniz kazanıyorsunuz" dedi.

Liglere verilen milli arayı Bolu'da kampa girerek değerlendiren Pendikspor, teknik ve taktik antrenmanlarıyla hazırlıklarına devam ediyor. Ligin ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 10 puan toplayan kırmızı-beyazlı takım, eksiklerini gidermek ve oyununu geliştirmek amacıyla dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna kattı. Pendikspor, geçen sezon İngiltere Premier Lig şampiyonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal'de Teknik Direktör Mikel Arteta'nın ekibinde yer alan taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark'ı teknik ekibine dahil etti.

Daha önce Liverpool'da Jürgen Klopp ile 5 sezon çalışan ve kariyerinde 18 kupa ile 6 kez bir üst lige yükselme başarısı bulunan Danimarkalı antrenör; Borussia Dortmund, Ajax, Flamengo'nun yanı sıra İngiltere ve Meksika milli takımları başta olmak üzere birçok önemli takımda görev yapmıştı.

"Dünyadaki bütün takımların bu konuda gelişime açık olduklarını düşünüyorum"

Bolu kampına katılarak takımla çalışmalara başlayan Thomas Gronnemark, dünyanın her yerinde kulüplere bu konuda yardımcı olduğunu belirterek, "İki gün önce Pendikspor'a geldim. Dün biraz temel çalışmalar üzerinde durduk. Bugün biraz daha üzerine koyarak daha farklı bir metotla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sadece Pendikspor'un değil, dünyadaki bütün takımların bu konuda gelişime açık olduklarını düşünüyorum. Çalışma metotlarımız, taktik metotlarım tabii ki farklı, hızlı, onun dışında daha karmaşık, savunma ve ofansa yönelik çalışmalardan oluşuyor" dedi.

"Taçlarda kötüyseniz kaybediyorsunuz"

Taç atışlarının maç içindeki belirleyici rolüne dikkat çeken tecrübeli antrenör, "Taçların maçlardaki önemi çok büyük. Bir maça baktığınız zaman yaklaşık 40 ya da 50 arası bir taç atışı oluyor. Taçlarda kötüyseniz kaybediyorsunuz, iyiyseniz kazanıyorsunuz, bunun çok ciddi bir etken olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Zihinleri çok açık, bu beni çok memnun etti"

Geçmişte elde ettiği başarılara da değinen Gronnemark, "Sadece Arsenal değil, öncesinde 5 yıl boyunca Liverpool'da da çalıştım. Orada da Şampiyonlar Ligi ve ligde kupa kazanma başarısı gösterdik. Hedef tabii ki oyuncuların daha uzun taç atışları atmaları ve ondan da ziyade taç atışlarında takım arkadaşlarının birbirlerine opsiyon oluşturmaları. Açıkçası futbolcu arkadaşlarımızın, teknik direktörümüzün ve yardımcılarının gerçekten bu konuda zihinlerinin çok açık olduğunu söyleyebilirim. Çok iyi karşıladılar, onlar da bana bu konuda destek oluyorlar, yardımcı olmak istiyorlar. Bu beni çok memnun etti" cümlelerine yer verdi.