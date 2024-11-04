Taç atışı golle sonuçlandı

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Hafta sonu Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesi Stadyumu'nda oynanan Mustafa Kemal Paşa Belediyespor ile 1966 Edremitspor karşılaşmasında yapılan taç atışı asiste dönüşerek golle sonuçlandı.

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta, yeşil sahalarda ender görünen bir olay yaşandı. 1966 Edremitspor kulübünde forma giyen Baran Kaya'nın parende atarak kullandığı taçı değerlendiren Muhammet Mustafa Gundak atışı gole çevirdi.

Mustafa Kemal Paşa Belediyespor ile 1966 Edremitspor arasında oynanan maçın 38. dakikasında yeşil sarılı formayı giyen oyuncu Baran Kaya'nın sol çizgiden parende atarak ceza sahasına yaptığı taç atışında rakip defansı geçen meşin yuvarlağa Muhammet Mustafa Gundak iyi bir vuruş gerçekleştirdi.

Gundak'ın vuruşuyla gelen gol ile 1966 Edremitspor rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmayı 1966 Edremitspor, bu golle galip tamamladı.

Karşılaşmadaki bu ilginç pozisyonu Edremitli yerel gazeteci İbrahim Özyurt, cep telefonunun kamerası ile kaydetti.