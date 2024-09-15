Tadic Kasımpaşa'yı Salladı

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Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Kasımpaşa maçında 1 gol, 1 asistle oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele ederken, sarı-lacivertlilerde Sırp futbolcu Dusan Tadic, 2 gole katkı sağladı. Maçın 22. dakikasında Allan Saint-Maximin'in golünde asiste imza atan Tadic, 39. dakikada ise kazanılan penaltıda topu filelere gönderdi. Müsabakaya sağ kanatta başlayan Tadic, 63. dakikada Saint-Maximin - İrfan Can Kahveci değişikliği ile sol tarafa geçti.

Ligde ilk gollerini Alanyaspor maçında kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa müsabakasıyla 3. golüne kaydetti.

Tadic, Kasımpaşa karşısında 81. dakikada yerini Sofyan Amrabat'a bıraktı. - İSTANBUL