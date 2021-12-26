TAF Teknik Kurulu, değerlendirme toplantısı yaptı

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Teknik Kurulu, Ankara'da değerlendirme toplantısı yaptı.

TAF'tan yapılan açıklamaya göre, teknik kurul, yeni yıl öncesinde yeni takvim ışığında çalışma programı üzerine değerlendirme yapmak için bir araya geldi.

Toplantıda TAF Başkanı Fatih Çintimar, Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Bağcı, Genel Sekreter Halil Akkaş ve Teknik Kurul Koordinatörü Uğur Küçük ile branş koordinatörleri ve yardımcıları katıldı.

Çintimar, bir gün önce de Merkez Hakem Kurulu ile toplantı gerçekleştirmişti.