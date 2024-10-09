Taha Akgül Minik Güreşçilerle Buluştu

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Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Sivas'ın Zara ilçesinde minik güreşçilerle buluştu. Burada minik sporculara seslenen Akgül, "Çalışma, beslenme ve dinlenmeye dikkat edeceğiz. Bizler için minikler, yıldızlar ve gençler çok önemli. Madalya alamayan kardeşlerime söylüyorum, yenildiğinizde üzülmeyin" dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık için yarışacak milli güreşçi Taha Akgül'ün şehir ziyaretleri devam ediyor. Akgül, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Aytaç Keklik, Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt'ün yanı sıra Sivas'ın Zara ilçesindeki güreşçilerle de bir araya geldi.

Burada güreşçilere spor malzemeleri veren Akgül, kariyerinde 1 olimpiyat, 3 dünya, 11 Avrupa şampiyonluğu bulunduğunu söyledi. Akgül, "Bizler de sizler gibi bu yaşlarda başladık güreşe. İnşallah sizler de bizim gibi önce ülkemizi, daha sonra Sivas'ımızı daha iyi yerlerde temsil edeceksiniz. Güreş zor bir spor ve emek harcamak lazım. Bu spor hobi olarak yapılacak bir spor değil, daha ağır bir spor. O yüzden yaptığımızın hakkını vermemiz lazım. Okul bittiğinde antrenmana geleceğiz, idmanımızı yapıp, evde dinleneceğiz. Çalışma, beslenme ve dinlenmeye dikkat edeceğiz. Bizler için minikler, yıldızlar ve gençler çok önemli. Madalya alamayan kardeşlerime söylüyorum, yenildiğinizde üzülmeyin. Bu yaşlarda madalya almak çok mühim değil, önemli olan büyükler. Ben sizlerin yaşındayken hiç madalya alamadım. Sizlerde de aynısı olabilir, o yüzden küsme yok. Antrenmanlara düzenli gelmelisiniz. Belki iyi bir şampiyon olamayabilirsiniz ama bu işten kesinlikle bir ekmek yersiniz. İyi bir antrenör ve iyi bir yönetici olursunuz" ifadelerini kullandı.

Taha Akgül, saha sonra güreşçilerle tek tek fotoğraf çektirdi. - SİVAS