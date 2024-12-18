Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Spor

Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Seçildi

Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Seçildi

Türkiye Güreş Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Taha Akgül, 189 oy alarak başkanlığa seçildi. Selçuk Çebi ise 92 oy aldı. Akgül, Türk güreşinin geleceği için çalışacağını belirtti.

18.12.2024 16:17  Güncelleme: 16:57
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TÜRKİYE Güreş Federasyonu 6'ıncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda Taha Akgül ve Selçuk Çebi başkanlık için yarıştı.

Güreş Federasyonu 6'ıncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'na 299 delegeden 288'i katıldı. Olimpiyat eski şampiyonlarından Taha Akgül, 189 oy alarak 4 yıllığına Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı seçildi. 2021-2024 yılları Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda 7 oy geçersiz sayılırken, Selçuk Çebi ise 92 oyda kaldı.

Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına seçilen Taha Akgül'ün yönetiminde; Mesut Özarslan, Abdullah Şanlı, Arslan Narin, Murat Şahin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İsmail Yağbat, İhsan Gürol Güzey, İbrahim Demirtürkoğlu, Ahmet Yıldırım yer aldı.

'TÜRK GÜREŞİNDE AYRIMCILIĞA TAHAMMÜL YOK'

Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığına seçilen, eski olimpiyat şampiyonu Akgül, sonuçların Türkiye'ye, Türk sporuna ve Türk güreş camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, "Seçim öncesi konuşmamda da belirttiğim gibi bugün güreşin birlikteliği kazanacak, güreşin geleceği kazanacak" dedi.

Taha Akgül genel kurul bitince yaptığı açıklamada, "Nasıl ki minderde alnımızın teriyle bileğimizin hakkıyla mücadele edip güreşi bir yerlere getirmeye çalıştıysak inşallah bu saatten sonra da federasyon başkanlığında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türk güreşinin geleceğini kurtarma adına, kaybolan altyapımızı kurtarma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan sonraki süreçte Selçuk Çebi Ağabey'in bilgi birikiminden faydalanmak isterim. Biz kendisiyle birlikte dünya şampiyonu olduk, Las Vegas 2015'te. Bugün sağ olsun kendisi de bu sürece katkıda bulundu. Şu an güreşin geldiği noktada hiçbir ayrımcılığa tahammül yok. Selçuk Çebi Ağabey'e oy veren, destek olan herkes de bizlerin ağabeyi, hocası ve her şeyidir. Biraz dinledikten sonra tüm kulüplerimizi ziyaret edeceğiz. Oy veren vermeyen her yere gideceğiz. Bana bu süreçte çok destek veren Rıza Kayaalp kardeşim gece gündüz demeden sağ olsun, her yerde yanımda oldu. Hiç ayrılmadık. O da aynı benimle beraber bu seçim sürecini yaşadı. Bu yarışı kazandıysak onun da emeği çoktur, çok teşekkür ediyorum. 15 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor'da çalıştım. Kulübümüz Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Desteklerinden dolayı teşekkür ederim. 4–5 ay sonra nasip olursa Türk güreşine bir tesis kazandıracağız. Vaat olarak söylemedim ama Allah'ın izniyle göreceksiniz. 100 senedir yapılmayan tesisi 5 ay sonra 6 ay sonra Türk güreşine kazandıracağız. Güreş için ne faydalıysa, kim güreşe faydalı oluyorsa o bizim büyüğümüz, o bizim abimizdir. O nedenle güreş camiası olarak buna dikkat etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Selçuk Çebi, Taha Akgül, Politika, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Seçildi - Son Dakika

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