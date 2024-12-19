Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına Seçildi

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TÜRKİYE Güreş Federasyonu (TGF) Başkanlığı'na seçilen Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül , bugün başkanlık binasında düzenlenen törenle koltuğuna oturdu.

Dün gerçekleştirilen Türkiye Güreş Federasyonu 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurulu sonrası yeni başkan seçilen, Türk güreş tarihinde birçok şampiyonluğun altında imzası bulanan eski milli güreşçi Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu'nda düzenlenen törenle göreve başladı. 4 yıllık görev sürecine kurban kesme töreni ve dualar eşliğinde başlayan başkan Akgül'e yönetim kurulu üyeleri ve güreşin şampiyonları eşlik etti. Federasyon personeli tarafından çiçeklerle karşılanan Taha Akgül, başkanlığa hazırlanma sürecinde birçok kulübe ziyaret gerçekleştirip, sporcularla bir araya geldiğini hatırlatarak, "Buraya giderken de hiç kimseyi atlamadık, atlamamaya çalıştık. Hiçbir delegemizi, hiçbir sporcumuzu yani ilin ileri gelenlerine, valimizi, belediye başkanımızı, herkesi tek tek ziyaret ettik. Gittiğimiz illerde hemen hemen hepsinde birer gün geçirdik. Onlara vakit ayırdık. Tabii gidemediğimiz yerler de oldu olimpiyattan sonra biz sürece çıktığımız için o anlamda geç kaldık. Hızlı bir şekilde ziyaretlerimize devam etmemiz gerekiyordu ama bundan sonra tekrardan o gidemediğimiz yerlere de gidip onların da gönüllerini alacağız. Özellikle güreş eğitim merkezlerimiz bizler için çok önemli. Oralara uğrayamadım. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri, oralara uğrayamadık. Oralara da gidip onların da eksiklerini dinleyeceğiz. Buraya biz bugün kurban keserek duayla girdik, nasip olursa da güzel hizmetler vermek istiyoruz. Burada Allah rızasıyla her işimizde inşallah onu gözeterek kimsenin kalbini kırmadan, yani nasıl sporculuğumuz döneminde her yönlere girdiysek, başkanlığımız döneminde de inşallah kimseyi kırıp dökmemeye çalışacağız" dedi.

'TÜRK GÜREŞİNİ KİMİN İYİ TEMSİL EDECEĞİNİN DERDİNE DÜŞTÜK'

Başkanlık seçiminde diğer aday Selçuk Çebi ile Türk güreşini kimin iyi temsil edeceğinin derdine düştüklerini ifade eden Akgül, "Rıza Kayaalp kardeşim sağ olsun yanımızda, bu süreçte bize de çok büyük destek verdi. Yasemin Adar kardeşimiz de hiç tereddütsüz 'ben sizin yanınızdayım' dedi. Bizler, kim daha iyi hizmet edecekse, kim güreşi daha ileriye taşıyacaksa o seçilsin istedik. Bu anlamda da biz fayda sağlayacağımızı, katkı sağlayacağımızı düşündük. Bu anlamda biz elimizi taşın altına koyduk. Hepimiz de kendi branşımızın dinamiklerini, hocalarını, sporcularını, milli takımını çok iyi tanıyoruz. Bu anlamda da çok avantajlıyız. İnşallah büyük şampiyonlarımız yine her şekilde ve Hamza Yerlikaya bakanımız, Bakanımız Osman Aşkın Bak zaten Federasyon Başkanı döneminden kendisinin de güreşe yakınlığı biliniyor. Onların destekleri çok önemli çünkü biz her işimizi bakanlığımızı yürüteceğiz. Bakan yardımcımız Hamza Bey'le beraber yürüteceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımızın destekleri bu süreçte çok önemliydi. Bizler eğer sıradan bir yönetim, eğer sıradan işler yaptığımız takdirde büyük bir hayal kırıklığı olacaktır. İnşallah camiamızı utandırmayacağız. Bu anlamda da sorumluluğumuzun farkındayız. Aldığımız yükün farkındayız" dedi.

'YAPACAĞIMIZ HAMLELER TAMAMEN GELECEK ADINA OLACAK'

Akgül, başkanlık yapacağı süreçte yapılacak hamlelerin gelecek adına olacağını belirterek, "Kısa vadede belki çok büyük sportif başarı yakalayamayabiliriz çünkü sıkıntıların olduğunun farkındayız altyapıda. Basına açık yüreklikle söylüyorum. Sonra 'geldiniz, işte bak altyapıda böyle başarısızlık var' falan demeyin. Bunu bizim toparlamamız zaman alacak. Nasıl ki zamanla bu başarısızlık yavaş yavaş geldiyse, bunu başarmak da biraz zaman isteyecek. İnşallah 2032 Olimpiyatları için attığımız adımlar, orayı toparlayacak nasip olursa. Ama kısa vade içinde, 2028 Olimpiyatları için de yine planlarımız ve hedeflerimiz var. Olimpik kurulumuz ve teknik kurulumuz, bütün kurullarımızla beraber onlarla aktif olarak çalışacağız. Kurullarımızı tek tek dinledik. Kurullarımız direkt bana bağlı. Başkana bağlı olacak inşallah. Onlarla beraber oturacağız. Nasip olursa da 3-4 ay sonra inşallah yeni bir idari binaya geçeceğiz. Mansur Başkan bize onun sözünü verdi. İnşallah tahsis olarak bizlere hediye edecek. Bu da bizler için çok büyük bir gurur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bizleri bu yola çıkarttıkları, bizlere bu desteği verdikleri için, güvendikleri için, emeği geçen herkese ve delegelerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.