Tahir'in 2 golüyle Aliağa FK, 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenip 5'te 5 yaptı - Son Dakika
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Tahir'in 2 golüyle Aliağa FK, 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenip 5'te 5 yaptı

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2'nci Lig Beyaz Grup'ta Aliağa FK, evinde 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yendi. Tahir Babaoğlu'nun 17 ve 51'inci dakika golleriyle 2-0 öne geçen İzmir temsilcisi, 58'de Muhammet Erdem'in golüne rağmen 5'te 5 yaparak 21 puanla zirveye yerleşti; konuk ekip 9 puanda kaldı.

2'NCİ Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol evinde 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenerek yoluna devam etti.

Aliağa FK maçın 17'nci dakikasında Tahir Babaoğlu'nun golüyle öne geçti: 1-0. İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan sarı-siyahlılarda Tahir bir kez daha sahneye çıktı ve 51'inci dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. Konuk 68 Aksaray Belediyespor dakikalar 58'i gösterdiğinde Muhammet Erdem ile umutlandı, skor 2-1 oldu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Aliağa FK bu sonuçla 5'te 5 yaptı. İzmir temsilcisi haftaya lider giren Muşspor'un yenilmesiyle zirveye yerleşti. Aliağa FK 21 puana yükseldi, 68 Aksaray Belediyespor ise 9 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
Muhammet ErdemAksarayAliağaİzmirSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Tahir'in 2 golüyle Aliağa FK, 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 yenip 5'te 5 yaptı - Son Dakika
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