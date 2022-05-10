Tahtalı Run to Sky için geri sayım başladı - Son Dakika
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Tahtalı Run to Sky için geri sayım başladı

10.05.2022 11:22
Tahtalı Run to Sky için geri sayım başladı

Denizden gökyüzüne 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın çevresindeki parkurları ile Türkiye'nin ilk Skyrunning yarışı olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky için geri sayım başladı.

Denizden gökyüzüne 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'nın çevresindeki parkurları ile Türkiye'nin ilk Skyrunning yarışı olan Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky için geri sayım başladı.

Sekizinci yılında Kemer Belediyesi'nin destekleriyle 13-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek yarışlarda 4 farklı etapta, 18 ülkeden 618 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Yarış süresince Mustafa Ertuğrul Aker Park'ta kurulan "Corendon Airlines Tahtalı Run to Sky" Expo alanı katılımcılara DJ Performansı, sürpriz hediyeler dolu Kağıt Uçak Yarışması gibi etkinliklerle bir festival coşkusu da yaşatacak.

"Katılımcılar dört farklı yarışta kıyasıya mücadele edecek"

"Zirveye Birlikte Koşalım" mottosu yapılacak olan yarışlar, 4 farklı zorlu etapta koşulacak. 113 K Tahtalı Ultra Sky, 65 K Berg Sky Race, 27 K Tahtalı Run to Sky ve 12 K KemeRun etapları sporcuları oldukça zorlayacak.

"Yarışlara 18 ülkeden 618 sporcu katılacak"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sporun merkezi olan Kemer'de yine çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Topaloğlu, Tahtalı Run to Sky'a Kemer Belediyesi olarak büyük destek verdiklerini belirterek, "Kemer'i spor destinasyonu haline çeviriyoruz. Önce Sky To Sea Enduro Dağ Bisikleti yarışlarını yaptık. Arkasından Akra Gran Fondo yarışlarını tamamladık. Bu hafta sonu da Tahtalı Run To Sky Yarışlarını yapacağız. Yarışlara 18 ülkeden 618 sporcu katılacak. Bu tür ulusal ve uluslararası organizasyonların Kemer ve turizme büyük katkı sağlıyor. Kemer'i hak ettiği yerlere getirmeye devam edeceğiz. Tüm sporculara şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Tahtalı Run to Sky için geri sayım başladı
Tahtalı Run to Sky için geri sayım başladı
Tahtalı Run to Sky için geri sayım başladı
Tahtalı Run to Sky için geri sayım başladı

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Kemer Belediyesi, Tahtalı Dağı, Türkiye, Kemer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tahtalı Run to Sky için geri sayım başladı - Son Dakika


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