Yaprak dökümü sürüyor! Adana Demirspor, 2 yıldızın biletini kesti

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Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da ayrılıklar sürüyor. Akdeniz ekibi, orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile yollarını ayırıp, Mbaye Niang'ın da sözleşmesini feshetti.

STAMBOULİ İLE YOLLAR AYRILDI

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benjamin Stambouli'nin, babasının vefatı sonrasındaki süreçte ailesinin yanında olması talebi neticesinde oyuncumuzla beraber aldığımız karar doğrultusunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Stambouli'ye kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

NIANG'IN SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİLER

Akdeniz ekibi ayrıca Stambouli ile birlikte Mbaye Niang'ın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Niang'ın İtalyan ekibi Empoli'ye imza atması bekleniyor.

TOPLAMDA 6. AYRILIK

Adana Demirspor'da devre arası transfer döneminde daha önce Younes Belhanda, Jonas Svensson, Kevin Rodrigues ve Badou N'Diaye gibi takımın önemli isimleriyle yollar ayrılmıştı.