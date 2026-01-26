Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti - Son Dakika
Spor

Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti

Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
26.01.2026 17:09
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Takımdan ayrılması beklenen Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin menajeri sarı-lacivertli yönetim ile bir görüşme yaparak oyuncusunun sadece bonservisiyle ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'den yönetime sürpriz bir talep geldi.

JUVENTUS İLE ANLAŞMA OLMADI

Youssef En-Neysri, Serie A ekibi Juventus'un Fenerbahçe ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmış olmasına rağmen İtalyan devine olumlu yanıt vermemişti. Juventus'a transferi gerçekleşmeyen golcü oyuncu, Göztepe maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

EN-NESYRI BONSERVİSİYLE AYRILMAK İSTİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; En-Nesyri'nin menajeri, bugün Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, En-Nesyri tarafının Fenerbahçe'den sadece bonservisiyle ayrılmak istediğini yönetime ilettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Son Dakika Spor Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Bu danaya kimse para vermez. Türbünlere oynuyor elinizde patladı. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
