Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'den yönetime sürpriz bir talep geldi.

JUVENTUS İLE ANLAŞMA OLMADI

Youssef En-Neysri, Serie A ekibi Juventus'un Fenerbahçe ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmış olmasına rağmen İtalyan devine olumlu yanıt vermemişti. Juventus'a transferi gerçekleşmeyen golcü oyuncu, Göztepe maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

EN-NESYRI BONSERVİSİYLE AYRILMAK İSTİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; En-Nesyri'nin menajeri, bugün Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, En-Nesyri tarafının Fenerbahçe'den sadece bonservisiyle ayrılmak istediğini yönetime ilettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.