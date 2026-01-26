Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'den yönetime sürpriz bir talep geldi.
Youssef En-Neysri, Serie A ekibi Juventus'un Fenerbahçe ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmış olmasına rağmen İtalyan devine olumlu yanıt vermemişti. Juventus'a transferi gerçekleşmeyen golcü oyuncu, Göztepe maçında yedek kulübesinde yer almıştı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; En-Nesyri'nin menajeri, bugün Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, En-Nesyri tarafının Fenerbahçe'den sadece bonservisiyle ayrılmak istediğini yönetime ilettiği belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
