Suudi Arabistan Ligi'nin 33. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, sahasında Al Ittihad'a 3-2 mağlup oldu. Takımı 34 dakikada 2 farkla geriye düşen Terim'in kameralara yansıyan görüntüsü gündem oldu.
Diaby, 34 dakikada 2 gole imza atarak Al Ittihad'ı 2 farklı üstünlüğe taşırken Al Shabab'da Carrasco sahneye çıktı ve Fatih Terim'in öğrencileri devreye 2-1'lik mağlubiyetle girdi.
Takımı 2-0 gerideyken oldukça sinirlendiği olduğu görülen Fatih Terim'in o anları kameralara yansıdı. Deneyimli çalıştırıcının sinirli bir şekilde elindeki su şişesini yere fırlattığı görüldü.
Son Dakika › Spor › Takımı 2-0 geriye düşen Fatih Terim kulübede çıldırdı - Son Dakika
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