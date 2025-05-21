Takımı 2-0 geriye düşen Fatih Terim kulübede çıldırdı - Son Dakika
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Spor

Takımı 2-0 geriye düşen Fatih Terim kulübede çıldırdı

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Takımı 2-0 geriye düşen Fatih Terim kulübede çıldırdı

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nin 33. haftasında sahasında Al Ittihad'a 3-2 mağlup oldu. 34 dakikada 2-0 geriye düşen Terim, sinirlenerek elindeki su şişesini yere vurdu. Terim'in sinirli bir şekilde su şişesini yere fırlattığı anlar kameralara yansıdı.

21.05.2025 10:21
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Suudi Arabistan Ligi'nin 33. haftasında Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, sahasında Al Ittihad'a 3-2 mağlup oldu. Takımı 34 dakikada 2 farkla geriye düşen Terim'in kameralara yansıyan görüntüsü gündem oldu.

Diaby, 34 dakikada 2 gole imza atarak Al Ittihad'ı 2 farklı üstünlüğe taşırken Al Shabab'da Carrasco sahneye çıktı ve Fatih Terim'in öğrencileri devreye 2-1'lik mağlubiyetle girdi.

SİNİRİNİ ŞİŞEDEN ÇIKARDI

Takımı 2-0 gerideyken oldukça sinirlendiği olduğu görülen Fatih Terim'in o anları kameralara yansıdı. Deneyimli çalıştırıcının sinirli bir şekilde elindeki su şişesini yere fırlattığı görüldü.

Takımı 2-0 geriye düşen Fatih Terim kulübede çıldırdı

Suudi Arabistan, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Takımı 2-0 geriye düşen Fatih Terim kulübede çıldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • mustafa sagdic:
    çok ta fifi. çıldırmış. gelsin 24 bin liraya çalışıp usta başından azar yesinde cildirmayi gorsun 23 4 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Yorumlarım Bazen KALIN Geldiği için almakta şey pardon yayınlamakta zorluk çıkabiliyor güzel ve Yapıcı net yorumlarımdan mahrum kaldığınız için özür dilerim :) 1 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu gibi tipler hazimsizdir, hersey benim olsun hep ben kazanayım .itici bir adam sevimsiz. 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Fener terimi getirsin bence 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Takımı 2-0 geriye düşen Fatih Terim kulübede çıldırdı - Son Dakika
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