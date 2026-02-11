Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç - Son Dakika
Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç

Takımı kazanırsa saçlarını kesecekti! İşte sonuç
11.02.2026 09:25
Manchester United, West Ham deplasmanında 1-1 berabere kalarak 4 maçlık galibiyet serisini noktaladı. Takımın 5 maç üst üste kazanmasını bekleyen taraftarın saç kesme iddiası da şimdilik ertelendi.

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, deplasmanda West Ham ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı Şeytanlar'ın 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken, bir taraftarın ilginç iddiası da şimdilik askıya alındı.

SON DAKİKADA GELEN BERABERLİK

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi West Ham, 50. dakikada Tomas Soucek'in golüyle öne geçti. Manchester United ise 90+6. dakikada Benjamin Sesko'nun golüyle beraberliği yakaladı.

Kırmızı Şeytanlar'ın 63. dakikada Casemiro ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

4 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Michael Carrick yönetiminde yakalanan 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Manchester United puanını 45'e yükseltirken, West Ham 24 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Manchester United, Everton deplasmanına gidecek. West Ham ise Bournemouth'u ağırlayacak.

TARAFTARIN İDDİASI ERTELENDİ

Öte yandan Manchester United taraftarı Frank Illet'in, takım 5 maç üst üste kazanana kadar saçlarını kestirmeyeceği yönündeki iddiası da gündem olmuştu. United'ın serisi 4 maçta kalınca Illet'in saç kesimi planı da ertelendi. Taraftarın en erken 20 Mart'a kadar saçlarını kestiremeyeceği belirtildi.

Manchester United, 2022-23 sezonunda Erik ten Hag yönetiminde Fulham, Nottingham Forest, Wolverhampton, Bournemouth ve Manchester City'yi yenerek ligde 5 maçlık seri yakalamıştı. Sonraki sezonlarda da benzer serilere imza atan Kırmızı Şeytanlar, son dönemde ise istikrarlı bir galibiyet zinciri oluşturmakta zorlandı.

