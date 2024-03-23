Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe\'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek

Spor

Trabzonspor maçında yaşananlardan sonra takımın ligden çekilmesini gündeme getiren Fenerbahçe, 27 Mart'ta düzenlenecek olan iftara, kulübün tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, 27 Mart'ta kulüp içerisinde iftar yemeği düzenleyecek. Sarı-lacivertli yönetimin, kulübün tüm eski başkan ve yöneticilerini bu yemeğe davet ettiği öğrenildi.

2 NİSAN ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME

Haberde, sarı-lacivertli yönetimin 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından öncesinde, mevcut yönetim ve kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunacağı kaydedildi.