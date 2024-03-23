Trabzonspor maçında yaşananlardan sonra takımın ligden çekilmesini gündeme getiren Fenerbahçe, 27 Mart'ta düzenlenecek olan iftara, kulübün tüm eski başkanlarını ve yöneticilerini davet etti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, 27 Mart'ta kulüp içerisinde iftar yemeği düzenleyecek. Sarı-lacivertli yönetimin, kulübün tüm eski başkan ve yöneticilerini bu yemeğe davet ettiği öğrenildi.
Haberde, sarı-lacivertli yönetimin 2 Nisan'daki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından öncesinde, mevcut yönetim ve kulübün tüm önde gelenleriyle son kez fikir alışverişinde bulunacağı kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'de tüm eski başkanlar bir araya gelecek - Son Dakika
TFF 3. Lig'in 25. haftası, yapılan 5 maçla başladı. Karşılaşmaların sonuçları şöyle: 1. Grup: Kepezspor-Artvin Hopaspor: 2-1, İnegöl Kafkasspor-52 Orduspor FK: 1-0. 2. Grup: Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi: 1-0. 3. Grup: Silivrispor-Karaköprü Belediyespor: 1-0, Akhisarspor-Sivas Dört Eylül: 2-2.
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