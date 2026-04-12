Takımını tek başına küme düşmekten kurtarıyor! Vedat Muriqi, Mallorca tarihine geçti

12.04.2026 21:27
Vedat Muriqi, Samuel Eto'o'yu geride bırakarak 55 golle Mallorca'nın La Liga tarihinde en çok gol atan ismi oldu. Deneyimli futbolcu bu sezon ise ligde 21. golünü kaydetti. Mallorca ise aldığı bu galibiyetle küme düşme potasından çıktı.

İspanya La Liga'nın 31. haftasında küme düşme tehlikesi yaşayan Vedat Muriqili Mallorca, sahasında Rayo Vallecano ile karşılaştı. 

VEDAT ATTI, MALLORCA KÜME DÜŞME POTASINDAN ÇIKTI

Müsabakanın 36. dakikasında sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası Vedat Muriqi, arka direkte topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra Luvumbo ile gelişen atakta Vedat, ceza sahasında yaptığı tek vuruşla farkı 2'ye yükselten golü kaydetti. Kırmızı-siyahlılar 65'te Jan Virgili Tenas ile bir gol daha bulurken, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mallorca bu sonuçla puanını 34'e yükselterek düşme hattından çıktı ve 15. sıraya yerleşti.

VEDAT MURIQI ATTIĞI GOLLE TARİHE GEÇTİ 

Vedat Muriqi bugün attığı 2 golle birlikte Mallorca forması altında La Liga'da 55. golüne ulaştı ve 54 gollü Samuel Eto'o'yu geride bıraktı. Kosovalı forvet böylelikle lig tarihinin Mallorca adına en golcü ismi oldu. Vedat, bu sezon ise ligde 30 maçta 21 kez gol sevinci yaşadı.

148 MAÇTA 68 GOLE KATKI 

Mallorca'da 5. sezonunu geçiren Vedat Muriqi, tüm kulvarlarda 148 maçta 56 gol, 12 asistlik katkı sağladı. 31 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği ve Giresunspor formaları giydi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 21:28:02.
