Talasgücü Belediyespor alkışlarla karşılandı - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor alkışlarla karşılandı

10.04.2022 09:11
Talasgücü Belediyespor alkışlarla karşılandı

Bölgesel Amatör Lig maçında Yahyalıspor, sahasında konuk ettiği şampiyon Talasgücü Belediyespor'u alkışlarla karşıladı.

Bölgesel Amatör Lig maçında Yahyalıspor, sahasında konuk ettiği şampiyon Talasgücü Belediyespor'u alkışlarla karşıladı.

Kayseri'de dün oynanan Yahyalıspor ile Talasgücü Belediyespor maçında maç öncesi centilmenlik örneği yaşandı. Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup maçı öncesinde ev sahibi ekip Yahyalıspor, grubu lider olarak tamamlamayı garantileyen ve Play-Off oynamaya hak kazanan Talasgücü Belediyespor'u alkışlarla karşıladı. Maç öncesinde saha içerisinde sağlı sollu koridor oluşturan Yahyalıspor teknik heyet ve futbolcular, sahaya gelen Talasgücü Belediyespor oyuncularını alkışlarla karşıladı ve Play-Off maçlarında başarılar diledi.

Fair Play örneği oluşturan bu tavır sonrasında oynanan müsabakada 5 gol atıldı. Lider Talasgücü Belediyespor ev sahibi Yahyalıspor'u 4-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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