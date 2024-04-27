Talasgücü Belediyespor, Arguvanspor karşısında galibiyet arıyor - Son Dakika
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Talasgücü Belediyespor, Arguvanspor karşısında galibiyet arıyor

Talasgücü Belediyespor, Arguvanspor karşısında galibiyet arıyor

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, sezonun son maçında Malatya'da Arguvanspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, deplasmanda galibiyet arayacak.

27.04.2024 08:57  Güncelleme: 09:00
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Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, sezonun son maçına Malatya'da çıkacak. Sarı lacivertliler, Arguvanspor karşısında galibiyet arayacak.

Türkiye 3. Lig 1. Grup'ta bulunan Talasgücü Belediyespor, sezonun son maçına Malatya'da çıkacak. Sarı lacivertliler, deplasmanında Arguvanspor'a konuk olacak. Bu sezon ilk kez profesyonel liglerde mücadele sergileyen sarı lacivertliler, Malatya deplasmanında Arguvanspor ile karşılaşacak. Geride kalan 27 haftada 9 galibiyet 4 beraberlik 14 yenilgi alarak 31 puan toplayan Talasgücü Belediyespor, zayıf rakibi karşısında deplasmanda kazanmak istiyor.

Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu yaptığı açıklamasında, "Profesyonel liglerdeki ilk sezonumuzda alnımızın akıyla sona geldik. Son haftada da kazanıp sezonu galibiyetle noktalamak istiyoruz. Hazırlıklarımızı bu yönde yaptık. Umarım sezonu kazasız belasız güzel bir şekilde bitiririz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Malatya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Talasgücü Belediyespor, Arguvanspor karşısında galibiyet arıyor - Son Dakika

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