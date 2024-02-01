Talasgücü Belediyespor, İbrahim Öztürk\'ü renklerine bağladı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, son olarak Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen ve tüm liglerde şampiyonluk yaşayan tek oyuncu olan 43 yaşındaki İbrahim Öztürk'ü renklerine bağladı.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine, Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, kulüp başkanı Yunus İloğlu, teknik direktör Halil Arslan, yöneticiler ve İbrahim Öztürk katıldı.
Burada konuşan Başkan Yalçın, Kayserispor'dan sonra şehrin ikinci profesyonel takımı olduklarını belirtti.
Kulüp başkanı İloğlu da "Bugün burada Kayseri'mizin evladı, 20 yaşında amatörde futbola başlayan sonra amatörden Süper Lig'e kadar kariyerinde başarılı olan İbrahim Öztürk'ü Talasgücü Belediyespor'a kazandırmış bulunuyoruz. Takımımıza güzel hizmetler yapacaktır. Başkanımıza her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Arslan ise Öztürk'ün Talasgücü Belediyespor'a gelmek için büyük fedakarlık yaptığını belirtti.
Erciyesspor'da forma giyerken şampiyonlukla taçlandırdıklarını anımsatan Öztürk de "Sonrasında uzun yıllar başka takımlarda mücadele ettim. Ama burası benim şehrim, benim takımım. Birçok deneyim ve şampiyonluk kazandım. Bu süreçte en ufak bir katkım olursa benim için mutluluk verici. Bugün ilk günkü gibi hala heyecanlıyım. Buradan şampiyonlukla ayrılmıştım, inşallah kariyerimin sonunda şampiyonluk yaşarım." değerlendirmesinde bulundu.
Öztürk, kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.
Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı. Güvercinin Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi ve bacaklarında Çinceye benzer yazılar bulunuyordu. Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği tarafından doğaya salınan güvercin, uzun süren gözetimden sonra özgürlüğüne kavuştu.
Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'ndan dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech kadroya dahil edilmedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada işçiler bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Son Dakika › Spor › Talasgücü Belediyespor, İbrahim Öztürk'ü renklerine bağladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?