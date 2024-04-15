Talasgücü Belediyespor, Küçükçekmece Sinopspor ile berabere kaldı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin 28. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Küçükçekmece Sinopspor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler haftayı 1 puanla kapattı.
Stat: İBB Halkalı Futbol Stadı
Hakemler: Turhan Beyke, Ahmet Fındık, Mehmet Zekat Yılmaz
Küçükçekmece Sinopspor: Onur Güney, Osman Boz, (Sefer Kanıtemiz dk. 90+3), Özkan Zileli, Murat Şenel, Burak Gürler, Burak Can Alakuş, Mete Han Genç, (Rıdvan Özdemir dk. 81),Yusuf Akyel, Mehmet Özdıraz, Eren Karadağ, (Enes İslam İlkin dk. 81), Tugay Keleş, (Muzaffer Kahrıman dk. 90+3)
Talasgücü Belediyespor: Cihan Şentürk, Ercan Çiftçi, (Osman Buğra Uysal dk. 66), Mehmet Albayrak, Murat Karadeniz, Arda Belen, Cem Özdemir, Süleyman Çelik, (Ertuğrul Yıldırım dk. 82), Yusuf Sefa Karakuzu, (Enes Eliaçık dk. 82), Muhammed Emir Yıldırım, (Ramazan Taş dk. 66), Canberk Soykuvvet, Taylan Özgün, (Hasan Türkyılmaz dk. 49)
Goller: Mehmet Özdıraz (dk. 41, 56) (Küçükçekmece Sinopspor), Taylan Özgün (dk. 32), Hasan Türkyılmaz (dk. 87) (Talasgücü Belediyespor)
Sarı kartlar: Tugay Keleş, Rıdvan Özdemir (Küçükçekmece Sinopspor), Enes Eliaçık (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ
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