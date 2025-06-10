Talisca'dan ayrılık gibi açıklama: Beni almaya hazırlar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Talisca'dan ayrılık gibi açıklama: Beni almaya hazırlar

Talisca\'dan ayrılık gibi açıklama: Beni almaya hazırlar
10.06.2025 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin devre arsında transfer ettiği Anderson Talisca çarpıcı açıklamalar yaptı. Talisca ayrılığa yeşil ışık yakarak, ''Ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia'da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum. Ayrıca 15 yıldır Brezilya dışındayım ve bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ama kulüp olarak Bahia bugün değişti. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır.'' dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'ye Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan transfer olan Anderson Talisca çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jogo Aberto'ya konuşan Talisca, Al Nassr'dan ayrıldıktan sonra Bahia'ya dönüş ihtimali olduğunu söyledi.

''FENERBAHÇE'YE SÖZ VERMİŞTİM''

Al Nassr'dan Suudi Arabistan'a gidebileceğini ancak Fenerbahçe'ye söz verdiğini söyleyen Talisca, "Bahia'ya devre arasında dönebilirdim ancak ben Fenerbahçe'ye söz vermiştim, kulüp başkanıyla konuşmuştum. Tüm Türkiye seferber oldu, çünkü rakip takımda da oynamıştım, bu yüzden sözümü verdim." dedi.

''6 AY SONRA SÖZLEŞME İMZALAYABİLİRİM''

Brezilya'ya geri dönüşüne dair soruya cevap veren Anderson Talisca, "Fenerbahçe ile sözleşmem 1.5 yıllık, yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia'yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı. Ama biliyoruz ki bu hem kulüp hem de kariyerim için devasa bir dönüşüm olacak. Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez" ifadelerini kullandı.

''BAHİA BENİ ALMAK İÇİN HAZIR''

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, ''Altı ay önce, Al-Nassr'dan kulüple karşılıklı anlaşarak ayrılmaya karar verdiğimde Bahia ile bir görüşmemiz olmuştu. Cadu ile sürekli konuşuyorum, bu yüzden sık sık görüşüyoruz. O da menajerim Carlos ile sık iletişimde. Görüşmeler ilerliyor, ana noktaları netleştiriyoruz çünkü kariyerimde ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia'da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum. Ayrıca 15 yıldır Brezilya dışındayım, çocuklarımın büyümesini izliyorum ama bazen uzakta oluyorum, bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ama kulüp olarak Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Harika bir organizasyona sahip. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır.'' sözlerini sarf etti.

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Brezilya, Futbol, Bahia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Talisca'dan ayrılık gibi açıklama: Beni almaya hazırlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Kemal:
    15.5 bonservis, 1.5 yıllık maaşı da 22,5 dedi Suudi tarafı. ve daha ev araç bilet okul ekstra giderler var dediler. takım sete yerleşmişken atmaya çalıştığı şutlarla takım oyununa verdiği zarar ise paha biçilemez. kim çok isteyip ısrarcı olduysa artık :) 22 0 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Valla bjk ta izlediğimiz taliscanin eseri yoktu bu maaştan kurtulmak FB binde çok işine gelir o paraya Salah gelirdi 2 0 Yanıtla
  • KaraKartal:
    Hakikaten tam bir Salah'sın Ali :) 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu
Ferdi Zeyrek’in annesi fenalaştı Ferdi Zeyrek'in annesi fenalaştı
İsrail’den Madleen gemisi kararı 12 aktiviste ne olacak İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü
2 grup arasında çıkan kavgada 5’i kadın 7 kişi yaralandı 2 grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Tahliye edilen MasterChef Murat’ın son görüntüleri endişe yarattı Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
Özel okul yanında kumarhane Tavanı cephaneye çevirmişler Özel okul yanında kumarhane! Tavanı cephaneye çevirmişler

21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
21:16
İşte Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu
İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu
20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
19:47
Trump: Kaliforniya’da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası’nı devreye sokacağım
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım
18:36
Rekabet Kurulu’ndan Coca Cola’ya soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Coca Cola'ya soruşturma
10:45
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
Müstehcen hesabı öğrenciler tarafından ifşa edilen kadın öğretmen meslekten men edildi
10:34
7 gollü çılgın maç Son sözü De Bruyne söyledi
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
10:32
Ebru Yaşar’dan Gazze’ye yardım engeline sert tepki: Bu insanlık dramı sona ermeli
Ebru Yaşar'dan Gazze'ye yardım engeline sert tepki: Bu insanlık dramı sona ermeli
10:30
ABD’de protestolar kontrolden çıktı İş yerleri yağmalanmaya başladı
ABD'de protestolar kontrolden çıktı! İş yerleri yağmalanmaya başladı
10:26
Ferdi Zeyrek’e veda Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
10:17
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
10:08
İrlanda’da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
İrlanda'da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
10:06
Lamine Yamal’dan Ronaldo’ya büyük ayıp
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2025 23:58:19. #7.13#
SON DAKİKA: Talisca'dan ayrılık gibi açıklama: Beni almaya hazırlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.