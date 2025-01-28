Talisca: Fenerbahçe'de Olmak Onur - Son Dakika
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Spor

Talisca: Fenerbahçe'de Olmak Onur

Yeni transfer Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye katıldığı için mutlu olduğunu ve yeni hedefleri olduğunu belirtti.

28.01.2025 21:47
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, sarı-lacivertli ekibe geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fenerbahçe TV'ye konuşan Brezilyalı oyuncu, "Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim, bu takımı desteklemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımı çok motive bulduğunu belirten Talisca, şunları kaydetti:

"Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz. Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak."

Öte yandan, Talisca'nın sağlık kontrolünden geçtiği de açıklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Talisca: Fenerbahçe'de Olmak Onur - Son Dakika

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