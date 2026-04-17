Talisca, Fenerbahçe'yi sırtlamaya devam ediyor - Son Dakika
Talisca, Fenerbahçe'yi sırtlamaya devam ediyor

Talisca, Fenerbahçe\'yi sırtlamaya devam ediyor
17.04.2026 23:01
Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca, Rizespor'a karşı 16. golünü atarak çıkışını sürdürdü.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Süper Lig'de 16. golüne imza atarken, son 2 maçta 3 gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerin ilk golünü Talisca kaydetti. Sarı-lacivertlilerde kazanılan penaltıda topun başına geçen Talisca, 80. dakikada topu filelere gönderdi. Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi olan Talisca, ligde gol sayısını 16'ya yükseltti. Sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan deneyimli oyuncu geçtiğimiz hafta Kayserispor maçında ağları 2 kez sarsarken, bugün de gol sevinci yaşadı.

Talisca, Avrupa kupalarında 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 kez skor üretirken, tüm kulvarlarda gol sayısını 24'e çıkardı.

Talisca, Karadeniz ekibi karşısında 90+7. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Talisca, Fenerbahçe'yi sırtlamaya devam ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Talisca, Fenerbahçe'yi sırtlamaya devam ediyor - Son Dakika
