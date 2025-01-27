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Talisca İstanbul'da!

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Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Talisca ile anlaştı, İstanbul'a geldi ve formayı giydi.

27.01.2025 22:53
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- Talisca, İstanbul'a geldi

Talisca, 94 numaralı Fenerbahçe formasını giydi

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, İstanbul'a geldi.

Ara transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, 3. transferini hücum oyuncusu Talisca ile gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, uzun süredir görüşme sağladığı Talisca'nın transferi konusunda akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Talisca, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi.

30 yaşındaki futbolcu, Riyad'dan kalkan özel uçakla saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden giriş yaptı. Başarılı oyuncuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı. Talisca, pasaport işlemlerinden sonra havalimanında 94 numaralı Çubuklu formayı giyerken, eşi ve çocuklarıyla birlikte kapıdan çıkış yaptı. Brezilyalı futbolcu havalimanına gelen taraftarları selamladıktan sonra üçlü çektirdi, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Talisca'nın yarın sağlık kontrolünden geçerek sarı-lacivertlilere resmi imzayı atması bekleniyor.

Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 10'u Suudi Arabistan Pro Lig, 5'i AFC Şampiyonlar Ligi, ikişer kez de Kral Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 19 maçta görev yaptı ve 8 gollük katkı sağladı.

Kaynak: İHA

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