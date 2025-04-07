Talisca\'nın dün akşam yaptıkları Suudi Arabistan basınında

Anderson Talisca'nın Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hat-trick yapması Suudi Arabistan basınında da büyük yankı uyandırdı. Suudi Arabistan basını, maçın yıldızı olan Talisca'ya övgüler yağdırdı.

Brezilyalı yıldızla ilgili atılan bazı başlıklar şöyle;

Aljadeed: Talisca'nın 3 golü Mourinho'yu zirveye yaklaştırdı.

Sports Asharq: Fenerbahçe Talisca'nın 3 golüyle galibiyeti kaptı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

24: Fenerbahçe, Galatasaray'a baskıyı artırıyor.

Kooora: Talisca, Fenerbahçe'yi Trabzonspor karşısında ezici bir zafere taşıdı.

Slaati: Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın önderliğinde Trabzonspor'u 4-1 yenerek lider Galatasaray'a baskıyı sürdürdü.

Arriyadiyah: Talisca'nın üçlemesi Trabzonspor'u cezalandırdı.

Alarabiya: Talisca Trabzonspor'u hezimete uğrattı.

Goal: Talisca 3 gol attığı gecede Fenerbahçeli taraftarları büyüledi ve takımı Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.