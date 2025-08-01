Tam 10 eksik! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Tam 10 eksik! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Tam 10 eksik! Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
01.08.2025 16:30
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçları için Feyenoord'a karşı olan kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Bildirilen kadroda 10 futbolcu yer almadı. Eksik olan futbolcular arasında Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Burak Kapacak ve Emre Mor bulunuyor.

Fenerbahçe, Feyenoord'a karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçları için UEFA'ya bildirilen kadroya 10 futbolcu yazılmadı.

Fenerbahçe'nin Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadro;

Kaleci: İrfan Can, Tarık, Livakovic

Defans: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Archie Brown

Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz Aydın

Forvet: Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk Tosun

Listeye yazılmayan futbolcular;

  • Diego Carlos
  • Rodrigo Becao
  • Omar Fayed
  • Ognjen Mimovic
  • Miha Zajc
  • Lincoln Henrique
  • Mert Hakan Yandaş
  • Cengiz Ünder
  • Burak Kapacak
  • Emre Mor

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.

Tam 10 eksik! Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu
Tam 10 eksik! Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Mert Hakan Yandaş, Lincoln Henrique, Burak Kapacak, Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Feyenoord, Emre Mor, Diego, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tam 10 eksik! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Alperen Umut:
    Bir karadenizli olarak feyenorda kobani karşısında başarılar dilerim 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tam 10 eksik! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu - Son Dakika
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