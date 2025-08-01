Fenerbahçe, Feyenoord'a karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçları için UEFA'ya bildirilen kadroya 10 futbolcu yazılmadı.
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçları için UEFA'ya bildirdiği kadro;
Kaleci: İrfan Can, Tarık, Livakovic
Defans: Çağlar, Djiku, Yiğit Efe, Mert Müldür, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Archie Brown
Orta saha: İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ, Amrabat, Szymanski, Oğuz Aydın
Forvet: Duran, Talisca, En-Nesyri, Cenk Tosun
Listeye yazılmayan futbolcular;
Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Tam 10 eksik! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu - Son Dakika
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