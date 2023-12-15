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Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım, bu turda Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren takımlardan biriyle eşleşecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Roma, Karabağ, Rennes, Toulouse, Sporting, Sparta Prag, Freiburg ve Marsilya yer alıyor.

15.12.2023 - 14:05,  Güncelleme: 14:39
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Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek Galatasaray'ın bu turdaki muhtemel rakipleri belli oldu.

18 ARALIK'TA BELLİ OLACAK

Temsilcimiz, bu turda Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak. Galatasaray'ın rakibi 18 Aralık Pazartesi TSİ 15.00'te başlayacak kuranın ardından belli olacak.

İLK MAÇ 15 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA

Play-off turunda maçlar 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak ve ilk maçı 15 Şubat'ta İstanbul'da sahasında oynayacak.

İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri;

  • Roma
  • Karabağ
  • Rennes
  • Toulouse
  • Sporting
  • Sparta Prag
  • Freiburg
  • Marsilya
Şampiyonlar Ligi\'nden elenen Galatasaray\'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • veysel gündeş: dişimize göre derken roma geçen sezonun finalisti. büyütme ve küçültmede sınır tanımıyoruz. Futbol oynamadan kazanılmaz. kazanılsaaydı, kopenhag takımı yenerdik. dörtte bir kadro piyasasıyla ikinci tura kaldı. Yanıtla 2 1
  • Ender Kervancıoğlu: Her maç 3 yiyerek Avrupada finale gidilmez. Muslera şampiyonlar ligi gurup aşamasında en düşük kurtarma yüzdesine sahip kaleci oldu. Galatasaray 32 takım arasında en çok gol pozisyonuna giren üçüncü takım olmasına rağmen 5 puanla gurup üçüncüsü oldu. Galatasaraylı olarak pek umudum yok. Bu takımların yarısından çoğu galatasarayı eler. Bizim yapacağımız kopenhagı parkende tek golle geçip 13 milyon euro bonusu kasamıza koymaktı. Daha fazla hayal kurmaya gerek yok. Yanıtla 15 2
  • Bulent Cebeci: Umarım toulouse çıkar çok formsuzlar Yanıtla 4 0

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