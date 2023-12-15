Şampiyonlar Ligi\'nden elenen Galatasaray\'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu

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Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek Galatasaray'ın bu turdaki muhtemel rakipleri belli oldu.

18 ARALIK'TA BELLİ OLACAK

Temsilcimiz, bu turda Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren takımlardan biriyle karşılaşacak. Galatasaray'ın rakibi 18 Aralık Pazartesi TSİ 15.00'te başlayacak kuranın ardından belli olacak.

İLK MAÇ 15 ŞUBAT'TA İSTANBUL'DA

Play-off turunda maçlar 15-22 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak ve ilk maçı 15 Şubat'ta İstanbul'da sahasında oynayacak.

İşte sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri;