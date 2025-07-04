Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.
Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham, Ayasofya Camii'ne ziyarette bulundu. Siyah-beyazlı kulübün Abraham için hazırladığı ve dijital mecralarından paylaştığı videoya Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Pera Palace Hotel ev sahipliği yapmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, çekimlerin ardından ihtişamından etkilendiği Ayasofya Camii'ni gezdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Tammy Abraham Ayasofya'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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