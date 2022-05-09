Taner Taşkın: "Bizim için her puan altın değerindeydi" - Son Dakika
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Taner Taşkın: "Bizim için her puan altın değerindeydi"

09.05.2022 00:57
Taner Taşkın: "Bizim için her puan altın değerindeydi"

Manisa FK galibiyetini değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Çok zorlu maçlar oynadık.

Manisa FK galibiyetini değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Çok zorlu maçlar oynadık. Bizim için her puan altın değerindeydi. Bugün de yenip rahatlamak istiyorduk" ifadelerini kullandı.

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında sahasında konuk ettiği Manisa Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Taner Taşkın şunları dedi:

"Bizim için final havasında geçen bir maçtı. Çok zorlu maçlar oynadık. Bizim için her puan altın değerindeydi. Bugün de yenip rahatlamak istiyorduk. Bugün aldığımız sonuçlara göre de Allah'ın izniyle büyük ölçüde kurtarmış durumdayız. 4 puanla devraldığımız takımımızı şu anda 47 puanla yukarıya taşıyabildik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kalan iki maçımızı da kendi camiamıza yakışır şekilde oynamak istiyoruz." - ANKARA

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Manisa, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taner Taşkın: 'Bizim için her puan altın değerindeydi' - Son Dakika


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