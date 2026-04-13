Tanju Çolak, Samsun'da Öğrencilerle Buluştu

13.04.2026 18:29
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Mimar Sinan İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

ESKİ milli futbolcu Tanju Çolak, Samsun'da düzenlenen bir etkinlikte öğrencilerle buluştu.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Samsun'un Atakum ilçesindeki Mimar Sinan İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Okul müdürü Hakan Şaroğlu ve öğrenciler tarafından karşılanan Tanju Çolak, ilk olarak hentbolda il birincisi olan okulun takımını tebrik etti ve okuldaki kupa törenine katıldı. Tanju Çolak, hentbol takımı sporcularına madalyalarını verdi.

OKULDA SÖYLEŞİYE KATILDI

Çolak, daha sonra okulda gerçekleştirilen söyleşide futbol anılarını öğrencilerle paylaştı. Sporun insan yaşamı için çok önemli olduğunu belirten Çolak, "Disiplinli çalışma ve mücadele ruhu, her alanda olduğu gibi spor branşlarında da sizi başarıya taşıyacaktır" dedi.

Söyleşinin ardından Çolak, 'Gerçek Kral Tanju Çolak' adlı kitabını imzaladı.

Kaynak: DHA

Mimar Sinan, Tanju Çolak, Etkinlik, Samsun, Kültür, Spor

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
