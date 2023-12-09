 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Taraftar resmen çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepki yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Taraftar resmen çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepki yağıyor

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile kozlarını paylaştığı maçta penaltıya sebep olan Samet Akaydın'a sarı-lacivertli taraftarlar adeta ateş püskürdü.

Taraftar resmen çıldırdı! Fenerbahçe\'nin futbolcusuna tepki yağıyor
09.12.2023 - 19:35,  Güncelleme: 19:39
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'de derbide Beşiktaş ile mücadele eden Fenerbahçe'nin futbolcusu Samet Akaydın'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağıyor.

PENALTI YAPTIRDI

Beşiktaş'ın futbolcusu Cenk Tosun'u ceza sahasıda düşüren Samet Akaydın, hem penaltı yaptırdı hem de sarı-kart gördü.

TARAFTAR ATEŞ PÜSKÜRÜYOR

Önde olduğu maçta gol yiyen sarı-lacivertliler Samet Akaydın'ın penaltıya sebep olmasına sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepkiler çığ gibi
Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepkiler çığ gibi
Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepkiler çığ gibi
Taraftar çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepkiler çığ gibi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Samet Akaydın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar resmen çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepki yağıyor - Son Dakika


21:25
2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım 2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım
21:06
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti
20:48
Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi
20:28
Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, Gaziantep'i sular bastı Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, Gaziantep'i sular bastı
20:05
Rıza hoca kara kara düşünüyor! 2 yıldız futbolcu derbide oyuna devam edemedi Rıza hoca kara kara düşünüyor! 2 yıldız futbolcu derbide oyuna devam edemedi
19:38
Husi Sözcüsü: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak Husi Sözcüsü: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak
19:35
Taraftar resmen çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepki yağıyor Taraftar resmen çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepki yağıyor
19:32
Düzce'de sağanak yağış! Dereler taştı, evleri su bastı Düzce'de sağanak yağış! Dereler taştı, evleri su bastı

Son Dakika
21:25 2 kelimelik not düştüler! Fenerbahçe'den derbi sonrası Beşiktaşlıları çıldırtan paylaşım
21:06 MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti
20:48 Derbide gülen taraf Kanarya! Fenerbahçe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yendi
20:28 Fatma Şahin İstanbul'da ödül alırken, Gaziantep'i sular bastı
20:05 Rıza hoca kara kara düşünüyor! 2 yıldız futbolcu derbide oyuna devam edemedi
19:38 Husi Sözcüsü: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak
19:35 Taraftar resmen çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepki yağıyor
19:32 Düzce'de sağanak yağış! Dereler taştı, evleri su bastı
19:19 Derbi resmen golle başladı! Fenerbahçe'nin golcüsü yine iş başında
18:24 Derbiye gitmeyen Ali Koç, Hasan Arat'ı aradı: Başarılar dilerim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2023 21:53:38. #1.11#
SON DAKİKA: Taraftar resmen çıldırdı! Fenerbahçe'nin futbolcusuna tepki yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement