Taraftar resmen çıldırdı! Fenerbahçe\'nin futbolcusuna tepki yağıyor

Trendyol Süper Lig'de derbide Beşiktaş ile mücadele eden Fenerbahçe'nin futbolcusu Samet Akaydın'a sarı-lacivertli taraftarlardan tepki yağıyor.
Beşiktaş'ın futbolcusu Cenk Tosun'u ceza sahasıda düşüren Samet Akaydın, hem penaltı yaptırdı hem de sarı-kart gördü.
Önde olduğu maçta gol yiyen sarı-lacivertliler Samet Akaydın'ın penaltıya sebep olmasına sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları;
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