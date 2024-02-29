Taraftar havalara uçacak! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred takıma geri döndü - Son Dakika
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Spor

Taraftar havalara uçacak! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred takıma geri döndü

Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı haftalardır takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncu Fred, tamamen iyileşti. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak.

29.02.2024 17:04  Güncelleme: 17:08
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Süper Lig devi Fenerbahçe'ni yıldız futbolcusu Fred, sakatlığını tamamen atlattı. Brezilyalı oyuncunun haftasonu oynanacak Hatayspor maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sakatlığını tamamen atlatan Fred, son yapılan idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

HATAYSPOR MAÇINDA SAHADA

Fred'in cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçının kadrosunda yer alacağı ifade edilirken, yıldız oyuncunun maça ilk 11 başlaması bekleniyor.

Taraftar havalara uçacak! Fenerbahçe\'nin yıldızı Fred takıma geri döndü
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar havalara uçacak! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred takıma geri döndü - Son Dakika

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