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Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi•
Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği maçta sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi. Maçın ilk yarısında Abdülkerim Bardakcı sakatlandı.
Mücadelenin 44. dakikasında Abdülkerim Bardakcı topsuz alanda kendini yere bıraktı. Yere basmakta zorlanan Abdülkerim, oyuna devam edemedi.
Bu sezonki performansıyla taraftarın sevgilisi olan başarılı stoperin yerine 45. dakikada Davinson Sanchez oyuna dahil oldu.
Son Dakika › Spor › Taraftar kahrolacak! Galatasaray'ın yıldızı Trabzonspor maçında sakatlandı - Son Dakika