Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taraftar Kızı ve Kedisiyle Bursaspor'a Destek

12.04.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arife Masal Sarıtaş, kedisiyle Bursaspor maçı için stadyuma geldi, ilgi odağı oldu.

Eskişehirspor taraftarı Arife Masal Sarıtaş, Ankara Demirspor maçında Bursaspor'a destek vermek için kedisiyle birlikte stadyuma geldi.

Dokuz yaşındaki Arife Masal Sarıtaş, geçtiğimiz hafta oynanan Eskişehirspor - Kütahyaspor maçına kedisiyle birlikte gelmiş, stadyumda ilgi odağı olmuştu. Sarıtaş, bu sefer de Bursaspor'u desteklemek için Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'na geldi. Evde siyah-kırmızılı kıyafetini giydirip de maça getirdiği kedisiyle birlikte iki taraftar grubu tarafından da dikkatini toplayan Sarıtaş, maça bu şekilde gelmekten keyif aldığını belirtti.

"Kedim ve babamla birlikte Bursaspor'u desteklemeye geldik"

Maça kedisiyle gelen Arife Masal Sarıtaş, "Bugün burada olmak güzel bir duygu, gayet iyi hissediyorum. Bursaspor'un maçı var. Bugün Eskişehirspor'un maçı yoktu. Bursaspor'u desteklemeye geldik kedim ve babamla birlikte. Yaklaşık bir yıldır besliyorum. Kedimle bazen fotoğraf çekinmek istiyorlar bazen de sevmek istiyorlar, hoşuma gidiyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 17:09:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.