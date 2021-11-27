Taraftardan Sergen Yalçın'a tepki

Beşiktaş taraftarları, 4-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan GZT Giresunspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, "Sergen buraya, hesap ver taraftara" şeklinde uzun süre tezahüratta bulundu.

Giresunspor maçının ardından Beşiktaş taraftarları bu karşılaşmaya kadar destek oldukları teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarları karşılaşmanın ardından tecrübeli teknik adama "Sergen buraya, hesap ver taraftara", "Sergen takımı buraya getir" ve "Sergen gelecek, hesap verecek" şeklinde uzun süre tezahüratlarda bulundu. Stadyum ışıklarının bir kısmı kapanırken, Beşiktaş taraftarları "Çıkmıyoruz" yönünde tempo tuttu. Tecrübeli teknik adam, taraftan gelen bu tepkiye kayıtsız kalarak yeşil zemine geri dönmedi.