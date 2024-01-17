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Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı - Son Dakika
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Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, katıldığı bir yayında yaptığı açıklamada, stadyum içindeki etkileşim ve gürültü açısından dünyanın en güçlü taraftarının Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi. Ayrıca Talisca, Timo Werner'in 2018'de gürültüye dayanamayıp stadyumdan ayrılmak istediğini belirtti.

17.01.2024 - 21:17,  Güncelleme: 21:47
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Süper Lig devi Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, siyah beyazlı kulüp ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ TARAFTARI"

Anderson Talisca katıldığı bir yayında yaptığı açıklamada, "Stadyum içindeki etkileşim ve gürültü açısından dünyanın en güçlü taraftarı Beşiktaş taraftarıdır" dedi.

"TIMO WERNER STADYUMDAN AYRILMAK İSTEMİŞTİ"

Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ayrıca, "2018'de Timo Werner gürültüye dayanamayıp stadyumdan ayrılmak istemişti" ifadelerini kullandı. 2016 ile 2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca, 80 maçta 37 gol ve 14 asist yaptı.

Öve öve bitiremedi! Talisca\'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Anderson Talisca, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı - Son Dakika
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