Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, sakatlığı nedeniyle dünkü idmanda da yer almadı. Tedavisi süren Kolombiyalı stoper, bugün de takıma katılmazsa Kadıköy'de forma giyemeyecek.

SON BİR ŞANSI KALDI

Kolombiyalı stoperin durumu, teknik direktör Okan Buruk için kritik öneme sahip. Ancak sakatlığını tam olarak atlatamayan tecrübeli futbolcu, dünkü antrenmanda da takımla birlikte yer alamadı. Özel bir program eşliğinde çalışmalarını sürdüren Sanchez'in derbide forma giyebilmesi için son şansı bugün.

DURUMU BU AKŞAM BELLİ OLACAK

Yıldız futbolcu bu akşam takımla beraber çalışırsa, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de sahaya çıkabilir. Aksi halde maça Abdülkerim-Nelsson ikilisi başlayacak.